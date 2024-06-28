وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الجمعة، إن قواته "اعترضت 3 طائرات مسيرة، ورصدت 25 قذيفة صاروخية، اعترض معظمها، أُطلقت من جنوب لبنان نحو منطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي (شمال)".

بدورها، أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية الخاصة بأن "منزلاً أُصيب بشكل مباشر في منطقة شلومي بالجليل الغربي بأحد الصواريخ"، دون وقوع إصابات بشرية.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 العبرية الخاصة إنّ جيش الاحتلال "رصد عدداً من الأهداف الجوية (لم يحدد ماهيتها) في منطقتي نهاريا بالجليل الأعلى وشلومي بالجليل الغربي".

في الجهة المقابلة، أعلن حزب الله عبر سلسلة بيانات على منصة تليغرام الجمعة إنه استهدف بصواريخ الكاتيوشا ومسيّرات انقضاضيّة وأسلحة أخرى 7 مواقع عسكرية شمالي إسرائيل.

وشملت الاستهدافات وفق بيان الحزب "موقعي السماقة ورويسة ‏القرن العسكريين، ومقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، والمقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، ومبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة شلومي، وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات، والأجهزة ‏التجسسيّة في موقع بركة ريشا".

وفي وقت سابق الجمعة، استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في بلدة شيحين في قضاء صور (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، وقُتل 3 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا جنوبي لبنان، وفق الوكالة.

وأعلن حزب الله بدوره، مقتل عنصر له في المواجهات مع إسرائيل، لترتفع حصيلة قتلاه منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى 352 قتيلاً.

الأردن يدعو للتهدئة

تزامناً مع ذلك، أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب بحثا خلاله "جهود خفض التوتر في جنوب لبنان"، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وحذر الوزير الأردني من "خطر توسع العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة إلى الضفة الغربية المحتلة ولبنان على المنطقة برمتها"، داعياً إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية على الأسس التي تحترم حدود لبنان وسيادته وأمنه".

وأكد الصفدي "ضرورة التزام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار 1701، سبيلاً لوقف التصعيد والحول دون جر المنطقة إلى حرب أخرى تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".

وشدد على "وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، ودعمه كل الجهود المستهدفة خفض التصعيد".

وحذر الصفدي، من أن "خطر توسع الحرب حقيقي ويتزايد مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة، واستمرار الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، واستمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف قتل الشعب الفلسطيني قصفاً وتجويعاً وحصاراً".

من جانبه، أكد بوحبيب على أن "لبنان يعول على تضامن ووقوف الأشقاء العرب وبالأخص الأردن إلى جانبه، وكذلك على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للجم التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة"، وفق البيان ذاته.

كما طالب بوحبيب، بوقف "الخروقات والانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع تعزيز الدعم للجيش اللبناني ليؤدي بمهامه كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل".

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، ما يثير مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من أسبوع التصديق على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

وتقول الفصائل التي تشتبك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان، إنها تتضامن مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.