وقال أوباما في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة: "الأداء السيء في المناظرات وارد. ثقوا بي، فأنا أعرف".

وأردف قائلاً: "هذه الانتخابات لا تزال اختياراً بين شخص قاتل من أجل عامة الشعب طيلة حياته وبين آخر لا يبالي إلا بنفسه"، مضيفاً: "الليلة الماضية لم تغيّر ذلك".

وفي أول ظهور له بعد مناظرة الخميس، قال بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقاً، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقاً، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وأضاف: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية أداء هذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الأمور. أعلم، كما يعلم ملايين الأمريكيون أنك حين تسقط فإنك تنهض مجدداً".

وأثار الأداء "السيء والمتعثر" لبايدن في مناظرة أمس الخميس، أمام منافسه ترمب، الذعر بين المشرعين الديمقراطيين، وتحدث بعضهم علناً عن البحث عن بديل له في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.