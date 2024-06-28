سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد تعثره في مناظرة ترمب.. أوباما يؤكد مواصلة دعمه لبايدن
أكد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أنه مستمر في دعمه للرئيس الحالي جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية، بالرغم من أدائه السيء في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترمب.
بعد تعثره في مناظرة ترمب.. أوباما يؤكد مواصلة دعمه لبايدن
أوباما يؤكد دعمه لبايدن في السباق الانتخابي (المصدر: فوكس نيوز) / Others
28 يونيو 2024

وقال أوباما في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة: "الأداء السيء في المناظرات وارد. ثقوا بي، فأنا أعرف".

وأردف قائلاً: "هذه الانتخابات لا تزال اختياراً بين شخص قاتل من أجل عامة الشعب طيلة حياته وبين آخر لا يبالي إلا بنفسه"، مضيفاً: "الليلة الماضية لم تغيّر ذلك".

وفي أول ظهور له بعد مناظرة الخميس، قال بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقاً، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقاً، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وأضاف: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية أداء هذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الأمور. أعلم، كما يعلم ملايين الأمريكيون أنك حين تسقط فإنك تنهض مجدداً".

وأثار الأداء "السيء والمتعثر" لبايدن في مناظرة أمس الخميس، أمام منافسه ترمب، الذعر بين المشرعين الديمقراطيين، وتحدث بعضهم علناً عن البحث عن بديل له في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us