وذكر النادي بطل الدوري التركي في بيان على حسابه الرسمي بمنصة إكس أنّ "إجراء النقل النهائي للاعب كرة القدم المحترف حكيم زياش جرى مجاناً، حيث جرى استيفاء شروط خيار الشراء المجاني في عقد النقل المؤقت".

وأضاف البيان أنّ زياش سيتقاضى أجراً موسمياً صافياً قدره مليونين و850 ألف يورو لموسم 2024-2025، "بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للاتفاقية، إذا حُقق خيار التمديد المشروط، فسيحصل اللاعب على راتب موسمي صافي قدره مليونين و850 ألف يورو لموسم 2025-2026".

وأُعير زياش صاحب الـ31 عاماً العام الماضي من تشيلسي، بعد 3 مواسم قضاها داخل النادي اللندني قادماً من أياكس، ليلعب مع غلطة سراي إجمالي 23 مباراة في جميع المسابقات، وسجّل 8 أهداف وصنع 4 أخرى.