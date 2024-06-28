سياسة
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بعد تفعيل خيار الشراء المجاني.. غلطة سراي يتعاقد مع حكيم زياش بشكل نهائي
تعاقد نادي غلطة سراي التركي بشكل نهائي، أمس الجمعة، مع النجم الدولي المغربي حكيم زياش لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، بعد تفعيل خيار الشراء المجاني من نادي تشيلسي الإنجليزي.
بعد تفعيل خيار الشراء المجاني.. غلطة سراي يتعاقد مع حكيم زياش بشكل نهائي
نادي غلطة سراي التركي يتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي / صورة: AP
28 يونيو 2024

وذكر النادي بطل الدوري التركي في بيان على حسابه الرسمي بمنصة إكس أنّ "إجراء النقل النهائي للاعب كرة القدم المحترف حكيم زياش جرى مجاناً، حيث جرى استيفاء شروط خيار الشراء المجاني في عقد النقل المؤقت".

وأضاف البيان أنّ زياش سيتقاضى أجراً موسمياً صافياً قدره مليونين و850 ألف يورو لموسم 2024-2025، "بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للاتفاقية، إذا حُقق خيار التمديد المشروط، فسيحصل اللاعب على راتب موسمي صافي قدره مليونين و850 ألف يورو لموسم 2025-2026".

وأُعير زياش صاحب الـ31 عاماً العام الماضي من تشيلسي، بعد 3 مواسم قضاها داخل النادي اللندني قادماً من أياكس، ليلعب مع غلطة سراي إجمالي 23 مباراة في جميع المسابقات، وسجّل 8 أهداف وصنع 4 أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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