وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الوطنية محسن إسلامي، في تصريح صحفي، انتهاء التصويت في تمام الساعة الـ00:00 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3:30). وذكرت وكالة إرنا الرسمية أن السلطات المعنية بدأت فرز الأصوات في الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الداخليّة الإيرانية، تمديد عمليّات التصويت التي كان مقرّراً أن تنتهي عند الساعة 18:00، ثلاث مرّات، لمدّة ساعتين في كلّ مرّة، فيما لم تُدلِ السلطات بأيّ معلومات حول نسبة المشاركة.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الوطنية، محسن إسلامي، في تصريح للصحفيين نقلته وكالة "إرنا" الرسمية، إنه "نظراً لإقبال الشعب الواسع على الانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء البلاد، جرى تمديد وقت التصويت حتى الساعة الـ00.00 في جميع مراكز الاقتراع".

وصباح أمس الجمعة، بدأ الناخبون الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس التاسع للبلاد، إذ فتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي أبوابها للناخبين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته في صندوق الاقتراع الذي أقيم في قاعة حسينية الإمام الخميني في طهران، فيما قال وزير الداخلية أحمد وحيدي في خطاب متلفز: "نبدأ الانتخابات الرئاسية الـ14 في البلاد".

وينتخب الرئيس في إيران لـ4 سنوات، ويمكن انتخابه لدورتين على التوالي حداً أقصى، ويجب أن يحصل المرشح الفائز على 50%+1 من الأصوات ليُنتخب في الجولة الأولى.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب إلى التوجّه إلى صناديق الاقتراع الموزّعة على 58 ألفاً و640 مركزاً انتخابياً تنتشر في سائر أنحاء البلد الشاسع الممتدّ من بحر قزوين شمالاً إلى الخليج جنوباً.

وتعيّن تنظيم هذه الانتخابات بشكل مبكر بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة مروحية في 19 مايو/أيار الماضي.

وتحظى هذه الانتخابات بمتابعة دقيقة في الخارج، إذ إنّ إيران في قلب كثير من الأزمات الجيوسياسية، من الحرب المستعرة في غزة إلى الملف النووي الذي يشكّل منذ سنوات عدة مصدر خلاف بينها والغرب.

ويتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين، جميعهم رجال في الخمسينيات أو الستينيات من العمر. وإذا لم يحصل أيّ منهم على الأغلبية المطلقة من الأصوات، تُجرى جولة ثانية في الخامس من يوليو/تموز، وهو أمر لم يحدث إلا مرة واحدة في 2005، منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً.

ويُتوقع صدور أول التقديرات لنتيجة التصويت اليوم السبت، على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه الأحد. ويأمل المرشّح الإصلاحي الوحيد مسعود بيزشكيان في أن يكون فلتة الشوط في هذا السباق الانتخابي.

وقال الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي (1997-2005) إنّ بيزشكيان "نزيه وعادل ونبيه"، داعياً الناخبين للتصويت له، وكذلك فعل الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني (2013-2021).

وفي مواجهته، ينقسم أنصار السلطة الحالية بين المرشّح المحافظ محمد باقر قاليباف الذي يرأس حالياً البرلمان، والمرشح المحافظ سعيد جليلي، المفاوض السابق في الملف النووي والمعادي للتقارب مع الغرب.