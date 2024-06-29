وأضافت الوكالة عن المسؤولَين اللذين ليس من المصرّح لهما التحدث علناً أن الولايات المتحدة نقلت بين بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والأيام القليلة الماضية، ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة (MK-84) زنة ألفَي رطل و6500 قنبلة زنة 500 رطل وثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير جو-أرض دقيق التوجيه وألف قنبلة خارقة للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القُطر تُسقط جوا وذخائر أخرى.

ولم يذكر المسؤولان المطّلعان على قائمة محدثة لشحنات الأسلحة، جدولاً زمنياً لشحنات الأسلحة لكنّ الأرقام الإجمالية تشير إلى عدم وجود انخفاض كبير في الدعم العسكري الأمريكي لحيلفتها على الرغم من الدعوات الدولية للحد من إمدادات الأسلحة وقرار الإدارة الأخيرة بتعليق شحنة من القنابل القوية.

وقال خبير الأسلحة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية توم كاراكو إنه "بينما يمكن استنفاد هذه الأعداد (من الذخائر) على نحو سريع نسبياً في صراع كبير، فإن هذه القائمة تعكس بوضوح مستوى كبيراً من الدعم من جانب الولايات المتحدة لحلفائنا الإسرائيليين"، مضيفاً أن الذخائر المدرجة من النوع الذي تحتاجه إسرائيل في حربها على غزة أو في صراع محتمل مع جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال أحد المسؤولَين الأمريكيين إن الشحنات جزء من قائمة أكبر من الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن يوم الأربعاء للصحفيين إن واشنطن أرسلت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيّاً والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.