وقال محسن إسلامي، المسؤول بوزارة الداخلية للتلفزيون الرسمي اليوم السبت، إن جليلي، المفاوض النووي السابق وهو من المحافظين، حصل على أكثر من 4.26 مليون صوت مقابل 4.24 مليون صوت للمرشح المعتدل مسعود بزشكيان بعد فرز أكثر من 10.3 مليون بطاقة اقتراع.

ونقلت وكالة رويترز عن بعض المطلعين قولهم إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت نحو 40% وهو ما يقل عن توقعات القيادة الدينية الحاكمة في إيران، في حين قال شهود إن مراكز الاقتراع في طهران وبعض المدن الأخرى لم تشهد أي ازدحام.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن "من المرجح بشكل كبير" إجراء جولة ثانية لاختيار الرئيس المقبل للبلاد خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم طائرة مروحية.

وتتزامن الانتخابات مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، والتوتر على الحدود اللبنانية التي تشهد تبادل للقصف وإطلاق النار مع حزب الله، فضلاً عن زيادة الضغوط الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي.

ورغم استبعاد أن تؤدي الانتخابات إلى تحول كبير في سياسات الجمهورية الإسلامية، فإن نتائجها قد تلقي بظلالها على اختيار خليفة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً الذي يشغل المنصب منذ 1989.

وكان خامنئي دعا للإقبال بقوة على التصويت في الانتخابات الرئاسية للبلاد التي تواجه عقوبات وصعوبات الاقتصادية، وقال للتلفزيون الرسمي بعد الإدلاء بصوته: "متانة وقوة وكرامة وسمعة الجمهورية الإسلامية تعتمد على المشاركة الشعبية (...) الإقبال الكبير ضرورة قصوى".

وإذا لم يحصل أي مرشح على 50% على الأقل بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع، ومنها البطاقات الفارغة، فسوف تُجرى جولة إعادة بين أكثر مرشحَين حصولاً على أصوات في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات.