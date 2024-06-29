سياسة
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موريتانيا.. بدء التصويت بانتخابات الرئاسة السبت وتوقعات بفوز الغزواني
يدلي الناخبون الموريتانيون بأصواتهم اليوم السبت، في انتخابات رئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أمام 6 مرشحين في الدولة الصحراوية الواقعة غرب إفريقيا التي ستصبح قريباً منتجة للغاز.
موريتانيا.. بدء التصويت بانتخابات الرئاسة السبت وتوقعات بفوز الغزواني
بدء التصويت لانتخابات الرئاسة في موريتانيا السبت وسط توقعات بفوز الغزواني / صورة: Reuters
29 يونيو 2024

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت نحو مليونَي شخص، وتتربع مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب على رأس أولوياتهم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الغزواني‭‭‭ ‬‬‬في انتخابات اليوم بسبب هيمنة الحزب الحاكم، وكان انتخب لولاية أولى في عام 2019.

ومن بين منافسيه الستة الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه اعبيد، الذي جاء في المركز الثاني في عام 2019 بأكثر من 18% من الأصوات، والمحامي العيد محمدن امبارك، والخبير الاقتصادي محمد الأمين المرتجي الوافي، وحمادي سيدي المختار من حزب "تواصل" الإسلامي.

ووعد الغزاوني (67 عاماً) بتسريع الاستثمارات لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة يعيش كثير منهم في فقر على الرغم من ثروتها من الوقود الأحفوري والمعادن.

كما تعهد في حالة فوزه بولاية جديدة بإنشاء محطة للطاقة تعمل بالغاز من مشروع تورتو أحميم الكبير للغاز الطبيعي الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام. كما تعهد بالاستثمار في الطاقة المتجددة وتوسيع تعدين الذهب واليورانيوم وخام الحديد.

وشهدت موريتانيا حالة من الاستقرار النسبي منذ انتخاب الغزواني في عام 2019 وذلك في الوقت الذي تكافح فيه دول الساحل المجاورة لموريتانيا ومنها مالي حالات تمرد لجماعات إسلامية وهو ما أدى إلى انقلابات عسكرية.

ولم تسجل موريتانيا أي هجوم مسلح على أراضيها في السنوات القليلة الماضية، ووعد الغزواني، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي حالياً، بالتعامل مع التهديدات.

ويواجه الرئيس انتقادات من الناشط البارز بيرام الداه اعبيد بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان وتهميش السكان السود الأفارقة في موريتانيا في حين يحظى حمادي سيدي المختار بمتابعة بين الناخبين المحافظين والدينيين.

وقالت كارين جازييه المتخصصة في شؤون إفريقيا جنوب الصحراء في مؤسسة كونسيرتو الاستشارية، إن الغزواني "من المرجح أن يفوز بولاية ثانية، ربما في الجولة الأولى". وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فسوف تجرى جولة ثانية.

ويعتقد أحد أنصار المعارضة في العاصمة نواكشوط، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الغزواني قد يواجه صعوبات للفوز بشكل مباشر "إذا أجريت الانتخابات بشفافية". وفي الانتخابات الماضية، شكك بعض مرشحي المعارضة في مصداقية التصويت، مما أثار بعض الاحتجاجات على نطاق صغير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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