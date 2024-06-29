واستند الرئيس السابق في مطالبته تلك خلال تجمع جماهيري أمس الجمعة، إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا لصالح أحد الأشخاص بعد أن طعن في الاتهام الموجه ضده بعرقلة سير العدالة وهو الاتهام الذي يواجهه أيضاً ترمب.

وقال ترمب خلال التجمع الجماهيري: "أطلقوا سراح رهائن السادس من يناير/كانون الثاني الآن. يجب إطلاق سراحهم الآن لما مروا به... إنهم ينتظرون هذا القرار منذ وقت طويل"، وذلك وسط هتاف من الحشد.

وقضت المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3 بإلغاء قرار محكمة أدنى سمح بتوجيه تهمة عرقلة الإجراءات الرسمية ضد المدعى عليه جوزيف فيشر وهو ضابط شرطة سابق. وترتبط هذه التهمة بتصديق الكونغرس على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات عام 2020 والذي سعى مثيرو الشغب لعرقلته.

ووجهت المحكمة العليا مؤخراً المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في القضية مرة أخرى، ما يعد دفعة محتملة لترمب الذي يواجه اتهامين يتعلقان بعرقلة سير العدالة في إطار لائحة اتهام جنائية مكونة من 4 تهم في قضية رفعها العام الماضي المستشار الخاص جاك سميث، ودفع ترمب بالبراءة في القضية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الاثنين حكمها في مطالبة ترمب بالحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية في قضية التخريب الانتخابي التي رفعها المستشار الخاص جاك سميث. وسيكون الاثنين هو اليوم الأخير من الفترة الحالية لعمل المحكمة.