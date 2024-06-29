سياسة
2 دقيقة قراءة
ترمب يطالب بالإفراج عن المتهمين بالهجوم على مبنى الكونغرس
طالب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة دونالد ترمب، بإطلاق سراح المعتقلين خلال هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس.
ترمب يطالب بالإفراج عن المتهمين بالهجوم على مبنى الكونغرس
الرئيس الأمريكي السابق يطالب خلال حشد جماهيري بإطلاق سراح المعتقلين بتهمة الهجوم على الكونغرس في 2021 / صورة: Reuters
29 يونيو 2024

واستند الرئيس السابق في مطالبته تلك خلال تجمع جماهيري أمس الجمعة، إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا لصالح أحد الأشخاص بعد أن طعن في الاتهام الموجه ضده بعرقلة سير العدالة وهو الاتهام الذي يواجهه أيضاً ترمب.

وقال ترمب خلال التجمع الجماهيري: "أطلقوا سراح رهائن السادس من يناير/كانون الثاني الآن. يجب إطلاق سراحهم الآن لما مروا به... إنهم ينتظرون هذا القرار منذ وقت طويل"، وذلك وسط هتاف من الحشد.

وقضت المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3 بإلغاء قرار محكمة أدنى سمح بتوجيه تهمة عرقلة الإجراءات الرسمية ضد المدعى عليه جوزيف فيشر وهو ضابط شرطة سابق. وترتبط هذه التهمة بتصديق الكونغرس على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات عام 2020 والذي سعى مثيرو الشغب لعرقلته.

ووجهت المحكمة العليا مؤخراً المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في القضية مرة أخرى، ما يعد دفعة محتملة لترمب الذي يواجه اتهامين يتعلقان بعرقلة سير العدالة في إطار لائحة اتهام جنائية مكونة من 4 تهم في قضية رفعها العام الماضي المستشار الخاص جاك سميث، ودفع ترمب بالبراءة في القضية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الاثنين حكمها في مطالبة ترمب بالحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية في قضية التخريب الانتخابي التي رفعها المستشار الخاص جاك سميث. وسيكون الاثنين هو اليوم الأخير من الفترة الحالية لعمل المحكمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us