سياسة
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بزشكيان يتصدر سباق انتخابات الرئاسة الإيرانية بأكثر من 8 ملايين صوت
أظهر فرز أكثر من 19 مليون صوت، اليوم السبت، تقدم المرشح الرئاسي الإيراني مسعود بزشكيان السباق الانتخابي بحصوله على 43.5% من الأصوات يليه المرشح سعيد جليلي بنسبة 37.7% بعد فرز 19 مليون صوت.
بزشكيان يتصدر سباق انتخابات الرئاسة الإيرانية بأكثر من 8 ملايين صوت
فرز أكثر من 19 مليون صوت بانتخابات الرئاسة الإيرانية يظهر تقدم مسعود بزشكيان / صورة: Reuters
29 يونيو 2024

وأعلن المتحدث باسم مركز الانتخابات التابع لوزارة الداخلية، محسن إسلامي، أنه جرى فرز 19 مليوناً و69 ألفاً و713 صوتاً منذ فتح صناديق الاقتراع منتصف الليل. وأظهر توزيع الأصوات، تصدر بزشكيان السباق بنسبة 43.5%، حيث حصل على 8 ملايين و302 ألف و577 صوتاً.

وجاء سعيد جليلي بالمركز الثاني بعد أن حصل على 7 ملايين و189 ألفاً و756 صوتاً من الأصوات التي جرى فرزها حتى الآن، بنسبة 37.7%.

فيما جاء المرشح محمد باقر قاليباف في المركز الثالث بنسبة 14% حيث حصل على مليونين و676 ألفاً و512 صوتاً، والمرشح مصطفى بورمحمدي في المركز الرابع بنسبة 0.8%.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظون رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي.

وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50% في الجولة الأولى، فإن المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيتنافسان في الجولة الثانية التي ستنطلق في 5 يوليو/تموز المقبل، والفائز فيها سيصبح الرئيس التاسع للبلاد.

وتأتي الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة، عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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