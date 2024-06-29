ولم يبد بايدن البالغ من العمر 81 عاماً أي مؤشر على التفكير في الانسحاب من السباق، وقال أمام حشد من مؤيديه في اليوم التالي من المناظرة: "أعلم أنني لست شاباً ولم أعد أمشي بسهولة مثلما اعتدت، لم أعد أتحدث بسلاسة كالسابق".

وتابع: "لن أترشح مرة أخرى إن لم أكن أؤمن من كل قلبي وروحي أنني أستطيع أداء هذه المهمة".

وأثارت المناظرة بين ترمب وبايدن الخميس استياء الديمقراطيين بسبب ظهوره الضعيف وكلامه المتلعثم وعدم قدرته على إنهاء جمله، فيما برر لاحقاً أنه كان مصاباً بـ"نزلة برد".

ووفق ما نقلته وكالة رويترز، زاد تعثر بايدن في الحديث أكثر من مرة وردوده المتخبطة أحياناً في المناظرة مخاوف الناخبين حول عدم كونه لائقاً للفوز بولاية جديدة لأربع سنوات. ودفع هذا بعض زملائه الديمقراطيين إلى التساؤل إن كان بإمكانهم الدفع بمرشح بديل.

وأضافت الوكالة أن ترمب (78 عاماً) طرح من جانبه سلسلة من الأكاذيب طوال المناظرة وتجنب أسئلة مما أثار مزيداً من المخاوف بشأن أهليته للمنصب، لكن كثيراً من التركيز بعد ذلك انصب تحديداً على بايدن، خصوصاً بين الديمقراطيين.

وقالت حملة بايدن إنها جمعت 14 مليون دولار يومَي الخميس والجمعة، فيما أعلنت حملة ترمب جمع ثمانية ملايين في ليلة المناظرة.

وأظهرت بيانات المشاهدة الأولية أن 48 مليون أمريكي فقط تابعوا المناظرة، وهو رقم أقل بكثير من 73 مليوناً شاهدوا المواجهة الأخيرة بين المرشحين عام 2020.

اختتمت المناظرة الأولى بين بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب على قناة CNN من استوديو في أتلانتا بلا جمهور، وتنوعت المواضيع المطروحة بين الاقتصاد الأمريكي وملفات الهجرة والإجهاض وصولاً إلى الحرب على أوكرانيا والانسحاب من أفغانستان فضلاً عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.