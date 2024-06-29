سياسة
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ألمانيا تدين خطة إسرائيل لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية
أدانت ألمانيا خطط الاحتلال الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وحثت تل أبيب على إلغاء قرارها الذي اعتبرته "مثيراً للجدل".
ألمانيا تدين خطة إسرائيل لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يصدق على شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة / صورة: AA
29 يونيو 2024

وحذرت وزارة الخارجية الألمانية أمس (الجمعة) من أن "توسيع البؤر الاستيطانية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، بالعاصمة برلين، قال فيه إن "سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين".

وأضاف أن "توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر، ولذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها".

وأشار فيشر، إلى أن حكومة بلاده "تدين بوضوح ما يسمَّى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، والموافقة على المساكن الجديدة بالضفة الغربية".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" صدق الخميس، على خطة لوزير المالية بتسئيل سموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات"، وفق بيان لمكتب سموتريتش.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية نددت أمس (الجمعة) بقرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان "ننظر بخطورة بالغة إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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