سياسة
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انتخابات إيران.. بزشكيان وجليلي إلى جولة إعادة بعد حصدهما أعلى الأصوات
أسفر انتهاء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الإيرانية اليوم السبت، عن عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50%، ليتأجل حسم النتيجة إلى جولة الإعادة بين المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي، عقب حصولهما على أعلى الأصوات بالجولة الأولى.
انتخابات إيران.. بزشكيان وجليلي إلى جولة إعادة بعد حصدهما أعلى الأصوات
بزشكيان وجليلي يتنافسان على رئاسة إيران في جولة ثانية في 5 يوليو/تموز. / صورة: Reuters
29 يونيو 2024

وأعلن محسن إسلامي، المتحدث باسم مركز الانتخابات التابع لوزارة الداخلية الإيرانية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن عملية فرز الأصوات انتهت، مشيراً إلى أنه جرى الإدلاء بإجمالي 24 مليوناً و535 ألفاً و185 صوتاً في صناديق الاقتراع المنتشرة في 59 ألف مركز في جميع أنحاء البلاد.

ولفت إسلامي إلى أن بزشكيان حصل على 10 ملايين و415 ألفاً و191 صوتاً، وبناءً على ذلك بلغت نسبة التصويت له 42.5%، فيما حصل جليلي على 9 ملايين و473 ألفاً و298 من الأصوات، لينهي الجولة الأولى من الانتخابات في المركز الثاني بواقع 38.6% من الأصوات.

وبذلك سيتنافس بزشكيان، المرشح الوحيد للإصلاحيين، والمرشح المحافظ جليلي مرة أخرى في الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 يوليو/تموز المقبل.

وجاء محمد باقر قاليباف في المركز الثالث بنسبة 13.8%، ومصطفى بور محمدي في المركز الرابع بنسبة 0.8%. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 40%، حسب إسلامي، وهو أدنى معدل مشاركة في الانتخابات في تاريخ البلاد.

وذكر متحدث مركز الانتخابات أن عدد الأصوات الباطلة بلغ مليوناً و56 ألفاً و159 صوتاً. وكانت الانتخابات التي أجريت في البلاد في 18 يونيو/حزيران 2021 هي الانتخابات الرئاسية الأقل في نسبة المشاركة حتى ذلك التاريخ، وبلغت نسبة المشاركة فيها 48.8%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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