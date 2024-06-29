سياسة
3 دقيقة قراءة
الجامعة العربية تقرر عدم توصيف حزب الله اللبناني "تنظيماً إرهابياً"
قررت جامعة الدول العربية إلغاء توصيف حزب الله (اللبناني) "تنظيماً إرهابياً"، وفق ما أعلنه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي اليوم السبت، لقناة القاهرة الإخبارية المصرية.
الجامعة العربية تقرر عدم توصيف حزب الله اللبناني "تنظيماً إرهابياً"
الجامعة العربية تقرر عدم توصيف حزب الله اللبناني "تنظيماً إرهابياً" / Others
29 يونيو 2024

وقال زكي إن "الجامعة لم تعد تسمي حزب الله (اللبناني) منظمة إرهابية"، موضحاً أن الجامعة العربية سابقاً كانت تصف حزب الله بأنه "تنظيم إرهابي" وكان التواصل معه منقطعاً تأسيساً على قرارات الجامعة.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الجامعة (لم يسمها) توافقت أن هذه الصيغة (حزب الله منظمة إرهابية) لن تُستخدم بعد الآن، "مما يفتح الطريق أمامنا لأن نتواصل"، في إشارة إلى لقاء جرى مع حزب الله، دون كشف تفاصيل بشأن ذلك التوافق. وأوضح أن "الجامعة العربية ليست لديها قوائم إرهابية ولا تُبذل جهود لتصنيف كيانات في هذا الاتجاه".

وكانت جامعة الدول العربية وصفت في 11 مارس/آذار 2016 حزب الله "منظمة إرهابية"، وسط تحفظ لبناني-عراقي، وطالبته حينها بـ"التوقف عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي".

وجاءت الخطوة بعد أيام وقتها من تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي في 2 مارس/آذار 2016 حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية".

والجمعة، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي زار بيروت والتقى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله، النائب محمد رعد، وهو الاتصال الأول بين الجامعة العربية و"حزب الله" منذ أكثر من 10 سنوات.

وحسب بيان للجامعة العربية، الجمعة، أجرى زكي في زيارة بدأها الثلاثاء "عدداً من اللقاءات مع كل من رئيس مجلس النواب، نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وقائد الجيش (العماد جوزاف عون) ومشاورات مع القيادات السياسية والبرلمانية شملت مختلف مكونات الطيف السياسي اللبناني"، دون تسمية بقية من التقاهم.

وبحث اللقاءات "احتواء التصعيد الدائر في جنوب لبنان مع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، وإنهاء الشغور الرئاسي اللبناني الممتد منذ أكثر من 19 شهراً". وجاءت الزيارة وذلك الإعلان من زكي، وسط تصعيد احتمال نشوب حرب بين حزب الله وإسرائيل،

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان -أبرزها حزب الله- مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل خلف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us