وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفاً و834 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب 86 ألفاً و858 مصاباً، ولا يزال الآلاف تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينياً، وإصابة 224 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

مجازر في أنحاء القطاع كافة

وشن جيش الاحتلال قصفاً مدفعياً وبالطائرات المسيّرة، على تجمعات للمدنيين والصحفيين وخيام النازحين في منطقة "الشاكوش" شمال غربي رفح جنوبي القطاع، مسفراً عن استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة آخرين.

وقال شهود عيان، إن القصف جاء بالتزامن مع عودة جيش الاحتلال للتوغل في منطقة "الشاكوش" بعد ساعات من انسحابه منها صباح السبت.

ودمرت الدبابات والجرافات العسكرية الإسرائيلية، وفق المصادر المحلية، نحو 5 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الدفيئات الزراعية في منطقة شمال غربي رفح، كانت تعتبر آخر أراض مزروعة بالخضروات في القطاع.

وقصف جيش الاحتلال خلال توغله بالمنطقة أمس الجمعة، عدداً من خيام النازحين وأحرقها ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى من النازحين، ودفع الآلاف للنزوح إلى مدينة خانيونس (جنوب).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عدداً من الفلسطينيين استشهد وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على منزل في حي المنارة شمال مدينة غزة. كما أصيب فلسطينيون بجروح متفاوتة، بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال في منطقة الزرقاء شمال المدينة.

وفي مخيم البريج (وسط)، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيي الأقصى والعودة.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.