جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الكرواتي غوردان غرليك رادمان، والبوسني علم الدين كوناكوفيتش، عقب اجتماع وزراء الخارجية للآلية التشاورية الثلاثية بين تركيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا، الذي انعقد في مدينة دوبروفنيك الكرواتية.

وأعرب فيدان عن شكره لنظيريه الكرواتي والبوسني لعقد الاجتماع الثلاثي في "هذه الفترة الحرجة بالنسبة إلى المنطقة".

وأضاف أنهم أجروا "مباحثات مثمرة" لتعزيز العلاقات والروابط بين البلدان الثلاثة والتعاون الإقليمي فيما بينها إلى مستويات متقدمة.

وأكد أن تأسيس علاقات وثيقة بين البوسنة والهرسك وكرواتيا، يحمل أهمية كبيرة من حيث الاستقرار والسلام في المنطقة على المدى البعيد.

وفي سياق متصل، جدد فيدان دعم بلاده "الثابت لوحدة وسيادة أراضي البوسنة والهرسك".

وآلية التشاور بين الدول الثلاث تأسست عام 2010، وشهدت حتى اليوم عقد ثماني جلسات على مستوى وزراء الخارجية، واستضافت تركيا آخر اجتماع في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بولاية أنطاليا.

وباعتبارها عضواً في مجلس تطبيق السلام المنشئ لاتفاقية دايتون للسلام في البوسنة والهرسك، تعمل تركيا بنشاط في المنتديات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار في البوسنة.

وتعتبر تركيا أيضاً الدولة التي تقدم أكبر عدد من الجنود بعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى بعثة السلام الدولية EUFOR-Althea في البوسنة والهرسك.

والعلاقات بين تركيا وكرواتيا تتطور أيضاً بفضل الاتصالات على أعلى المستويات، وقد بلغ حجم التجارة بين البلدين مليار دولار.