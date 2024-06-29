وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "رصدت قوة من الوحدة 869 (وحدة رصد استخباري) مخربين يدخلون مبنى عسكرياً تابعاً لمنظمة حزب الله في منطقة حولا بجنوب لبنان"، مضيفاً أن مقاتلاته الحربية هاجمت المبنى إلى جانب مبنى عسكري آخر للتنظيم بجواره.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد أفادت، بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على حي الدير بين ميس الجبل وحولا في قضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد، مستهدفة دراجة نارية، ونتج عنها إصابة شخص نقله متطوعو الدفاع المدني إلى المستشفى.

وذكرت الوكالة أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف اليوم محيط مسجد بلدة العديسة، فيما استهدفت مسيّرة بـ3 صواريخ منزلاً ومحلاً في بلدة حولا.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن هذا الاستهداف جاء رداً على إطلاق صواريخ من لبنان، قائلاً في البيان ذاته: "في وقت سابق من اليوم (السبت)، جرى رصد صاروخين مضادين للدروع أُطلقا من لبنان وسقطا في منطقة مسكفعام، دون وقوع إصابات.. وهاجمت قوات الجيش مصادر النيران بالمدفعية".

​​​​​​​وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ذكرت في وقت سابق السبت، أن 3 صواريخ مضادة للدروع أُطلقت تجاه منطقة إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان، وسقط واحد من هذه الصواريخ في منطقة "تل حاي"، فيما سقط الاثنان الآخران في "مسكفعام"، دون وقوع إصابات.

ومن جانبه، أفاد حزب الله في بيان باستهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكفعام" بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.