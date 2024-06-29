وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني إنه جرى تسجيل أعلى نسبة إقبال عند منتصف النهار في ولاية تيرس زمور شمال البلاد، حيث بلغت 20% من إجمالي ناخبي الولاية. فيما بلغت نسبة المشاركة 12% بالعاصمة نواكشوط و11% في العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وفي أول تصريح عقب الإدلاء بصوته في نواكشوط، قال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني: "حريصون على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة"، مؤكداً أنه سيلتزم نتائج الانتخابات التي ستفرزها صناديق الاقتراع.

من جانبه، اتهم المرشح المعارض بيرام الداه اعبيد "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" بـ"التآمر" لتزوير الانتخابات.

وأضاف في تصريح عقب الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بنواكشوط أن لجنة الانتخابات "سلمت بطاقات تصويت بطريقة خارجة عن القانون لأنصار مرشح السلطة"، دون أي تعليق فوري من اللجنة عن هذه الاتهامات.

وقال زعيم المعارضة ورئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" المعارض حمادي ولد سيد المختار، إنه سيعترف بنتائج الانتخابات "إذا سارت الأمور بشكل نزيه وشفاف"، محذراً من "أي محاولة للتزوير".

ودعا عقب الإدلاء بصوته إلى التحلي بالسكينة خلال هذه الانتخابات، والمحافظة على الأمن، معتبراً أن كل المؤشرات تظهر أن "الشعب يريد التغيير".

وصباح السبت، بدأ الناخبون الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد لاختيار رئيس جديد أو التجديد لولد غزواني، وفي حال وجود جولة ثانية ستكون في 13 يوليو/تموز المقبل.

ويتنافس في الانتخابات 7 مرشحين هم، ولد الغزواني، ورئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي معارض) حمادي ولد سيدي المختار. كما يتنافس في الانتخابات كل من الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والنائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن، والطبيب المعارض وأتوما أنتوان سليمان سوماري، والسياسي مامادو بوكاري، ومفتش المالية محمد الأمين المرتجي الوافي.