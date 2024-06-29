وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "Morning Consult " ونشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، أن 60% من الناخبين يؤيدون استبدال بايدن كمرشح عن الحزب الديمقراطي بعد أدائه في مناظرة يوم الخميس. بالمقابل رفض 21% ممن شملهم الاستطلاع استبدال بايدن، فيما أبدى 20% ترددهم.

وتبدو نتائج الاستطلاع التي شملت 2068 شخصاً، مماثلة لآراء المشرعين الديمقراطيين الذين أثار أداء بايدن لديهم "الذعر"، وتحدث بعضهم علناً عن البحث عن بديل له في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ويعتبر 57% ممن شاركوا في الاستطلاع، أن ترمب تفوق على بايدن خلال المناظرة، ويشمل ذلك 19% من الديمقراطيين، و60% من المستقلين، و93% من الجمهوريين.

وانتقد المتحدث باسم حملة بايدن، سيث شوستر، صياغة نتائج الاستطلاع، قائلاً: "جو بايدن لن ينسحب".

وأمس الجمعة، قال بايدن، في أول ظهور له بعد المناظرة أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقاً، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقاً، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وأضاف: "أعلم الصواب من الخطأ. أعلم كيفية أداء هذه المهمة. أعلم كيفية إنجاز الأمور. أعلم، كما يعلم ملايين الأمريكيين، أنك حين تسقط فإنك تنهض مجدداً".