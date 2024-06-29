سياسة
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"أشعلت المنطقة".. فلسطين تحمّل واشنطن مسؤولية شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة
حمّلت فلسطين، اليوم السبت، الولايات المتحدة مسؤولية قرار إسرائيل بشرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية، مجددة رفضها وإدانتها لجميع القرارات الإسرائيلية.
"أشعلت المنطقة".. فلسطين تحمّل واشنطن مسؤولية شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة
مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة / صورة: AFP
29 يونيو 2024

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على "شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأعرب أبو ردينة عن رفضه وإدانته لجميع القرارات الإسرائيلية، مؤكداً أنها "لن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".

واعتبر أبو ردينة أن "دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي جراء الدعم الأمريكي الأعمى لها، عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يجعل الاحتلال مستمراً في جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا".

وحمّل أبو ردينة الإدارة الأمريكية "مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة، وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل"، وطالبها بـ"التحرك الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستعمارها".

كما طالب المسؤول الفلسطيني مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي "يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967".

وصادق مجلس الوزراء المصغر الخاص بالشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية، الخميس، على خطة وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش "للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية".

ووفق ما جاء بالخطة التي عرضها سموتريتش "يجري اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، ويجري تقنين 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية وستُنشَر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات".

وأعلنت كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والمستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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