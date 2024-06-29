سياسة
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تركيا ترحب بالإفراج عن نائب رئيس مجلس تتار القرم
رحّبت تركيا، اليوم السبت، بالإفراج عن ناريمان جلال، نائب رئيس مجلس تتار القرم في عملية تبادل أسرى.
تركيا ترحب بالإفراج عن نائب رئيس مجلس تتار القرم
تركيا ترحب بالإفراج عن نائب رئيس مجلس تتار القرم. / صورة: AA
29 يونيو 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرحب بشدة بالإفراج عن ناريمان جلال، نائب رئيس مجلس تتار القرم، كجزء من عملية تبادل الأسرى".

وأضافت في البيان: "نتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات للإفراج الفوري عن أبناء جلدتنا من تتار القرم الذين ما زالوا مسجونين، بمن في ذلك آسان أحمدوف وعزيز أحمدوف".

وأكدت الخارجية أن "تركيا على استعداد لتقديم جميع أشكال الدعم لتسهيل وتسريع الوصول إلى هذا الهدف".

واعتقل جلال في شبه جزيرة القرم في سبتمبر/أيلول 2021 بعد حضوره القمة الأولى لمنصة القرم التي انعقدت في أغسطس/آب من العام نفسه.

مصدر:TRT عربي
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