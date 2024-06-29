وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرحب بشدة بالإفراج عن ناريمان جلال، نائب رئيس مجلس تتار القرم، كجزء من عملية تبادل الأسرى".

وأضافت في البيان: "نتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات للإفراج الفوري عن أبناء جلدتنا من تتار القرم الذين ما زالوا مسجونين، بمن في ذلك آسان أحمدوف وعزيز أحمدوف".

وأكدت الخارجية أن "تركيا على استعداد لتقديم جميع أشكال الدعم لتسهيل وتسريع الوصول إلى هذا الهدف".

واعتقل جلال في شبه جزيرة القرم في سبتمبر/أيلول 2021 بعد حضوره القمة الأولى لمنصة القرم التي انعقدت في أغسطس/آب من العام نفسه.