وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت: "نتابع بأسف موقف الإدارة الأمريكية التي تصر بلوم كبير على تحميل حماس مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "لا جديد بصورة حقيقية في مفاوضات وقف العدوان على قطاع غزة، وما يُنقل عن الإدارة الأمريكية يأتي في سياق ممارسة الضغوط المختلفة على الحركة حتى توافق على الورقة الإسرائيلية كما هي دون تعديل، ومحاولة لتجميل صورة الإدارة القبيحة".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية قدمت خلال الأيام الأخيرة صياغة جديدة للبند الثامن من مقترح اتفاق وقف إطلاق النار. ويتعلق هذا الجزء من الاتفاق، وفق الموقع، بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس خلال تنفيذ "المرحلة الأولى" من الصفقة، لتحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية منها، التي تتضمن التوصل إلى "استقرار وهدوء مستدام" في غزة.

وقال أحد المصادر للموقع إنه "إذا وافقت حماس على الصياغة الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة، فسوف تسمح بإتمام الصفقة".

وأكد حمدان: "جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة وصفقة تبادل حقيقية للأسرى".

ونوه بأن "آخر مقترح بشأن صفقة التبادل سُلّم لنا في 24 يونيو الجاري، ولا جديد بعد ذلك".

الميناء العائم استعراض

على صعيد آخر، قال حمدان إن "الاحتلال يُمعن في إغلاق معابر قطاع غزة كافة، وأصبحت حالات الموت جوعاً حقيقة لا مجازاً"، محذراً من أن الوضع في القطاع، خصوصاً محافظتي غزة والشمال، أصبح مأساويّاً وينذر بوفاة الآلاف جوعاً.

وأضاف: "الاحتلال يفرض حصاراً عسكريّاً كاملاً على سكان غزة في شكل عقوبة جماعية، كما يفرض إجراءات عقابية لعرقلة إيصال المساعدات إلى أبناء شعبنا في غزة".

واعتبر أن "الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان غزة يمثل فشلاً حقيقياً لكل القيم التي دائماً ما تغنت بها الدول الغربية".

وحمّل حمدان الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة قانونياً وسياسياً وإنسانياً عن الأوضاع المأساوية للفلسطينيين.

وأكد أن الميناء العائم الذي أنشأته الإدارة الأمريكية في سواحل غزة "لم يكن سوى استعراض".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتُواصل إسرائيل حربها رغم قرارَين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في القطاع.