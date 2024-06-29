سياسة
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يورو 2024.. سويسرا تهزم إيطاليا وألمانيا تتأهل إلى الدور ربع النهائي
أطاح المنتخب السويسري بنظيره الإيطالي، حامل اللقب من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس أمم أوروبا يورو "2024"، بعد أن تغلب عليه بهدفين نظيفين، أمس السبت، فيما تأهل المنتخب الألماني إلى الدور ربع النهائي بتغلبه على نظيره الدنماركي بهدفين دون رد.
يورو 2024.. سويسرا تهزم إيطاليا وألمانيا تتأهل إلى الدور ربع النهائي
ألمانيا تعبر عبر الدنمارك إلى ربع نهائي "يورو 2024" بعد فوزها عليها بهدفين دون رد / صورة: AA
29 يونيو 2024

المنتخب السويسري كان الفريق الأفضل والأكثر استحواذاً على الكرة على مدار شوطي اللقاء على الملعب "الأولمبي" بمدينة ميونخ الألمانية، وأتيحت للاعبيه الكثير من الفرص الخطيرة أمام مرمى المنتخب الإيطالي الذي ظهر بصورة باهتة للغاية.

هدف التقدم جاء عن طريق ريمو فريلير في الدقيقة 37 بعد تلقيه تمريرة نموذجية من زميله روبن فارغاس ليسدد كرة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، أخفق الحارس دوناروما في التصدي لها.

ومع بداية انطلاق الشوط الثاني، ضاعف المنتخب السويسري، النتيجة، عن طريق روبن فارغاس بتسديدة متقنة من الناحية اليسرى داخل المنطقة سكنت الشباك، مؤكداً تفوق سويسرا التي باتت أول المتأهلين إلى ربع النهائي.

بهذا الفوز، ضرب المنتخب السويسري موعداً في دور الثمانية للبطولة أمام الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا، والتي ستقام، الأحد، على ملعب "فيلتينس أرينا" بمدينة غيلسنكيرشن.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، تأهل المنتخب الألماني إلى الدور ربع النهائي بتغلبه على نظيره الدنماركي بهدفين دون رد.

وجاء هدفا ألمانيا في الشوط الثاني عبر كاي هافيرتز من ركلة جزاء في الدقيقة 53، وجمال موسيالا في الدقيقة 65، فيما شهدت المباراة إلغاء 3 أهداف، بواقع هدف للدنمارك وهدفين لألمانيا، بعد تدخّل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في العديد من الحالات.

وأوقف الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر المباراة في الدقيقة 35 من الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية، ليغادر اللاعبون الملعب قبل أن يعودوا مرة أخرى بعد 23 دقيقة لاستئنافها مع تحسّن الطقس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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