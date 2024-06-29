سياسة
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موريتانيا.. المعارضة تتحدث عن "خروقات" مع بدء فرز أصوات الانتخابات الرئاسية
بدأت السلطات الموريتانية عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، مساء السبت، فيما يتوقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور خلال ساعات.
موريتانيا.. المعارضة تتحدث عن "خروقات" مع بدء فرز أصوات الانتخابات الرئاسية
بدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها مساء السبت / صورة: AP
29 يونيو 2024

وقالت لجنة الانتخابات قبل إغلاق صناديق الاقتراع بنحو ساعة ونصف، إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 40%، دون إعلان النسبة النهائية بعد. وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للانتخابات محمد تقي الله الأدهم، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات "جرت بشكل سلس ودون أي مشاكل".

في المقابل، قالت حملة المرشح المعارض حمادي ولد سيد المختار في مؤتمر صحفي، إنها "سجلت خروقات"، بينها "حالات تصويت بدون بطاقة تعريف وطنية وتصويت بالإنابة". وأضافت أن الحكم على نزاهة العملية الانتخابية "سيكون بناءً على مدى انتشار هذه الخروقات".

وصباح السبت، بدأ الناخبون الموريتانيون الإدلاء بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد لاختيار رئيس جديد أو التجديد للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.

ويتنافس في الانتخابات 7 مرشحين هم، ولد الغزواني، ورئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي معارض) حمادي ولد سيدي المختار. كما يتنافس في الانتخابات كل من الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والنائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن، والطبيب المعارض وأتوما أنتوان سليمان سوماري، والسياسي مامادو بوكاري، ومفتش المالية محمد الأمين المرتجي الوافي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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