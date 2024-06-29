سياسة
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رئيس الاستخبارات التركية يبحث مع هنية مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، أمس السبت، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبحث معه مسار المفاوضات الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
رئيس الاستخبارات التركية يبحث مع هنية مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
قالن يبحث في اتصال هاتفي مع هنية مسار المفاوضات الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة / صورة: AA
29 يونيو 2024

وأفادت مصادرة دبلوماسية أنّ قالن وهنية تناولا في الاتصال المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

كما قدم قالن، تعازيه لهنية، باستشهاد شقيقته الكبرى في هجوم إسرائيلي وشهداء الشعب الفلسطيني. وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وبدعم أمريكي مطلق، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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