وأفادت مصادرة دبلوماسية أنّ قالن وهنية تناولا في الاتصال المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

كما قدم قالن، تعازيه لهنية، باستشهاد شقيقته الكبرى في هجوم إسرائيلي وشهداء الشعب الفلسطيني. وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وبدعم أمريكي مطلق، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.