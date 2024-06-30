سياسة
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بوليفيا.. الحبس الاحتياطي ستة أشهر للمشتبه بتنفيذهم محاولة الانقلاب الفاشلة
أودعت السلطات البوليفية، أمس السبت، القائد السابق للجيش الجنرال خوان خوسيه زونيغا وضابطين آخرَين رفيعي المستوى، الحبس الاحتياطيّ في سجن شديد الحراسة، بعد اتهامهم بقيادة محاولة انقلابية الأربعاء.
بوليفيا.. الحبس الاحتياطي ستة أشهر للمشتبه بتنفيذهم محاولة الانقلاب الفاشلة
إيداع القائد السابق للجيش البوليفي الجنرال خوان خوسيه زونيغا الحبس الاحتياطيّ بعد اتهامه بقيادة محاولة انقلابية / صورة: AP
30 يونيو 2024

والجمعة، أمر القضاء البوليفي بأن يُسجَن لستّة أشهر كلّ من زونيغا، والقائد السابق للقوّات البحريّة خوان أرنيز، والقائد السابق للّواء الميكانيكي في الجيش أليخاندرو إيراهولا، في سجن شديد الحراسة يقع على مشارف مدينة إل آلتو القريبة من لاباز، وذلك حتّى استكمال التحقيق في المحاولة الانقلابيّة.

ويُتّهم القادة الثلاثة الذين يُشتبه في أنّهم أرادوا إطاحة الرئيس لويس آرسي الأربعاء، بتنفيذ انتفاضة مسلّحة وبالإرهاب، ويواجهون خطر السجن لمدّة تصل إلى 20 عاماً، فيما قُبض في المجموع على 21 عسكرياً عاملاً ومتقاعداً ومدنياً في إطار محاولة الانقلاب.

وقال وزير الداخليّة أمس السبت إنّه قدّم للسلطة القضائيّة أدلّة على نيّة هؤلاء العسكريّين تنفيذ انقلاب ضدّ آرسي، بعدما حاصرت قوّات مجهّزة بدبّابات القصر الرئاسي لساعات عدّة قبل أن تنسحب. وسرعان ما أقال آرسي قائد الجيش وعيّن قيادة عسكرية جديدة أدّت اليمين الدستورية أمامه.

وكان زونيغا قال وقد أحاط به عسكريّون وثماني دبّابات إنّ "القوات المسلّحة تحاول إعادة هيكلة الديمقراطيّة، لجعلها ديمقراطيّة حقيقيّة. لا ديمقراطيّة بعض الأسياد الذين يديرون البلاد منذ 30 أو 40 عاما".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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