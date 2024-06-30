وقال المدير العام لجهاز إدارة الطوارئ بولاية بورنو باركيندو سيدو إنّ مَن يشتبه بأنهنّ انتحاريات هاجمن على نحوٍ مُنفصل حفل زفاف وجنازة ومستشفى مما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص في بلدة غووزا.

وأضاف سيدو أنه تأكد مقتل 18 بينهم أطفال وشباب وامرأة حبلى. وتابع "تتراوح درجة الإصابات بين تمزقات في البطن وكسور في الجمجمة وكسور في الأطراف"، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات.

وتُعدّ جماعة بوكو حرام والفصيل المنشق عنها وهو ولاية غرب إفريقيا الإسلامية من أكثر الجماعات المسلحة نشاطا في بورنو وهي منطقة ريفية كبيرة.