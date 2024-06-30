سياسة
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نيجيريا.. 18 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى في سلسلة تفجيرات انتحارية
قُتل 18 شخصاً على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون في عدّة تفجيرات انتحارية ضربت مدينة غووزا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، حسب بيان صادر عن خدمات الإنقاذ المحلّية.
نيجيريا.. 18 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى في سلسلة تفجيرات انتحارية
18 قتيلاً على الأقل في تفجيرات انتحارية بشمال شرق نيجيريا - أرشيفية / صورة: AP
30 يونيو 2024

وقال المدير العام لجهاز إدارة الطوارئ بولاية بورنو باركيندو سيدو إنّ مَن يشتبه بأنهنّ انتحاريات هاجمن على نحوٍ مُنفصل حفل زفاف وجنازة ومستشفى مما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص في بلدة غووزا.

وأضاف سيدو أنه تأكد مقتل 18 بينهم أطفال وشباب وامرأة حبلى. وتابع "تتراوح درجة الإصابات بين تمزقات في البطن وكسور في الجمجمة وكسور في الأطراف"، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجمات.

وتُعدّ جماعة بوكو حرام والفصيل المنشق عنها وهو ولاية غرب إفريقيا الإسلامية من أكثر الجماعات المسلحة نشاطا في بورنو وهي منطقة ريفية كبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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