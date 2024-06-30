سياسة
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موسكو تعلن تدمير 36 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، تدمير 36 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا الليلة الماضية، على عدة مناطق جنوب غرب روسيا، منها كورسك وليبيتسك.
موسكو تعلن تدمير 36 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على البلاد
أضرار بمبنى إثر ضربة صاروخية روسية على بلدة فيلنيانسك بأوكرانيا 29 يونيو/حزيران / صورة: Reuters
30 يونيو 2024

وأوضحت الوزارة في بيان عبر تطبيق تليغرام أن الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيّرة فوق منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا، و9 طائرات فوق منطقة ليبيتسك التي تبعد عدة كيلومترات إلى الجنوب من موسكو.

كما ذكر البيان أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات فوق منطقة فورونيج و4 فوق بريانسك في جنوب غرب روسيا، وطائرتَين فوق أوريول واثنتَين أيضاً فوق بيلجورود. وقال حاكما ليبيتسك وبريانسك عبر قناتيهما على تليغرام إنه لم تقع إصابات ولا أضرار جسيمة نتيجة للهجمات.

وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش وقطاعَي النقل والطاقة الروسيَّين تأتي رداً على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في عام 2022.

والسبت، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 11 شخصاً في ضربات روسيّة على مدينة بجنوب البلاد وقرى في منطقة دونيتسك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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