وأوضحت الوزارة في بيان عبر تطبيق تليغرام أن الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيّرة فوق منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا، و9 طائرات فوق منطقة ليبيتسك التي تبعد عدة كيلومترات إلى الجنوب من موسكو.

كما ذكر البيان أن الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات فوق منطقة فورونيج و4 فوق بريانسك في جنوب غرب روسيا، وطائرتَين فوق أوريول واثنتَين أيضاً فوق بيلجورود. وقال حاكما ليبيتسك وبريانسك عبر قناتيهما على تليغرام إنه لم تقع إصابات ولا أضرار جسيمة نتيجة للهجمات.

وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش وقطاعَي النقل والطاقة الروسيَّين تأتي رداً على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي في عام 2022.

والسبت، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 11 شخصاً في ضربات روسيّة على مدينة بجنوب البلاد وقرى في منطقة دونيتسك.