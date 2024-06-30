سياسة
3 دقيقة قراءة
لابيد ينفي حدوث اتصال مع نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر
دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الأحد، لتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الفور، نافياً حدوث اتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الشأن.
لابيد ينفي حدوث اتصال مع نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشدد على أن تشكيل لجنة تحقيق بهجوم 7 أكتوبر/نشرين الأول مسئولية المحكمة العليا / صورة: Reuters Archive
30 يونيو 2024

وقال لابيد في منشور عبر منصة إكس: "لكل من سأل (لم يسمهم)، لا اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية (بشأن أحداث 7 أكتوبر)".

وأضاف: "القانون واضح.. رئيس المحكمة العليا فقط هو الذي يحدد تشكيل لجنة التحقيق". وختم بقوله: "لن أشارك في أي ألاعيب، وتوجد حاجة إلى لجنة تحقيق، ويجب تشكيلها فوراً".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية عسكرية سمّتها "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وقُتل خلال العملية نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت بأن نتنياهو "يسعى لاختيار أعضاء لجنة التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر، بالتعاون مع المعارضة، بهدف منع رئيس المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) من اختيار أعضاء لجنة التحقيق، وحتى لا يُختار قاضٍ من المحكمة ذاتها في عضوية اللجنة".

وخلافاً لقادة عسكريين ومسؤولين سياسيين في إسرائيل، لم يعترف نتنياهو حتى اليوم بمسؤوليته عن الفشل في التنبؤ المسبق بهجوم مقاتلين فلسطينيين على مستوطنات محاذية لقطاع غزة صبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في أكثر من مناسبة، أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الهجمات يجب أن يكون فقط بعد انتهاء الحرب. لكن أهالي أسرى إسرائيليين وعائلات جنود قُتلوا في الحرب، قدموا الخميس، التماساً للمحكمة العليا لإلزام الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، قبل أن تصدر الأخيرة الجمعة، أمراً للحكومة بتقديم رد على الالتماس في غضون شهر.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس المحكمة العليا هو الذي يعين أعضاء لجنة تحقيق رسمية، ويرأس اللجنة قاضٍ (عامل أو متقاعد ) من المحكمة العليا أو من المحكمة الجزئية، وفق صحيفة معاريف العبرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us