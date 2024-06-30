سياسة
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9450 معتقلاً من الضفة منذ 7 أكتوبر.. واتهامات بـ"تجويع الأسيرات"
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً من الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين، لترتفع حصيلة المعتقلين إلى 9450 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما اتهمت مؤسسة فلسطينية إسرائيل بـ"تجويع الأسيرات".
9450 معتقلاً من الضفة منذ 7 أكتوبر.. واتهامات بـ"تجويع الأسيرات"
ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى 9450 منذ 7 أكتوبر / صورة: وكالة الأنباء الفلسطينية
30 يونيو 2024

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيانٍ مشترك الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 9450 مواطناً من الضفة بما فيها القدس "منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".

وأوضح البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومَين الماضيَين، 20 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أشقاء، وأسرى سابقون، لافتة إلى أن الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل (جنوب) وطولكرم نابلس (شمال) والقدس.

ووفق البيان، تَواصل خلال حملات الاعتقال "تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وفي بيان منفصل، قالت هيئة شؤون الأسرى إن إسرائيل تمارس "حرب تجويع" بحق الأسيرات الفلسطينيات، موضحة أن الأسيرات "يحارَبن بالجوع والحرمان من الطعام، والحق في العلاج (...) إلى جانب ما يتعرضن له من أذى جسدي وقمع خلال الاعتقال وصولاً إلى السجن، وحرب نفسية وتحرشات في أثناء التفتيش العاري، إلى جانب التهديدات المستمرة بعائلاتهن". ​​​​​​​

وتابعت أن "سياسة التنكيل والعقوبات المفروضة على الأسيرات ليست بالأمر الجديد، لكن حدتها وكثافتها تضاعفت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023". كما أشارت إلى أن عدد الأسيرات الحالي يبلغ 78 أسيرة، 71 منهن يقبعن في سجن الدامون، بينهن 3 من قطاع غزة.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلّفاً 553 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 133 طفلاً، إضافة إلى نحو 5 آلاف و300 جريح، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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