ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية بين بزشكيان وجليلي في 5 يوليو/تموز القادم، فيما ستنتهي الحملة الانتخابية في الثالث من الشهر ذاته، حسب التليفزيون الرسمي الإيراني.

ومن المنتظر أن يعقد بزشكيان وجليلي مناظرة على شاشة التليفزيون الحكومي يوم غد الاثنين، وكذا بعد غد الثلاثاء.

وانتقل التنافس إلى الجولة الثانية بين بزشكيان وجليلي لحصولهما على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، التي أجريت في 28 يونيو/حزيران الجاري، نظرًا لعدم تمكن أي من مرشحي انتخابات الرئاسة الإيرانية من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل بزشكيان على 42.5% من أصوات المشاركين الذين بلغت نسبتهم 40%، فيما نال جليلي 38.6% من الأصوات.

وتأتي الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة، عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.