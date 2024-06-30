سياسة
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رئاسيات إيران.. انطلاق الحملة الانتخابية للجولة الثانية بين بزشكيان وجليلي
انطلقت، اليوم الأحد، الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران، التي يتنافس فيها المرشحان الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ سعيد جليلي.
رئاسيات إيران.. انطلاق الحملة الانتخابية للجولة الثانية بين بزشكيان وجليلي
انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية للجولة الثانية بين بزشكيان وجليلي / صورة: AA
30 يونيو 2024

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية بين بزشكيان وجليلي في 5 يوليو/تموز القادم، فيما ستنتهي الحملة الانتخابية في الثالث من الشهر ذاته، حسب التليفزيون الرسمي الإيراني.

ومن المنتظر أن يعقد بزشكيان وجليلي مناظرة على شاشة التليفزيون الحكومي يوم غد الاثنين، وكذا بعد غد الثلاثاء.

وانتقل التنافس إلى الجولة الثانية بين بزشكيان وجليلي لحصولهما على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، التي أجريت في 28 يونيو/حزيران الجاري، نظرًا لعدم تمكن أي من مرشحي انتخابات الرئاسة الإيرانية من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل بزشكيان على 42.5% من أصوات المشاركين الذين بلغت نسبتهم 40%، فيما نال جليلي 38.6% من الأصوات.

وتأتي الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة، عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية في أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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