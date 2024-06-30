سياسة
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وسط قصف أوكراني.. روسيا تعلن سيطرتها على منطقتين في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، سيطرة الجيش على منطقتين سكنيتين في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وذكر بيان للوزارة أن الجيش الروسي يواصل تقدمه على خط المواجهة.
وسط قصف أوكراني.. روسيا تعلن سيطرتها على منطقتين في دونيتسك
روسيا تعلن سيطرتها على منطقتين في دونيتسك الأوكرانية / صورة: AA
30 يونيو 2024

وأورد بيان "الدفاع" الروسية أن وحدات من الجيش سيطرت على منطقتي "سبورنوي" و"نوفوالكساندروفكا" في دونيتسك، وقال: "وحدات من المجموعات العسكرية الوسطى والجنوبية حررت مستوطنتي سبورنوي ونوفوالكساندروفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة العمليات الناجحة".

وأشار البيان إلى إسقاط 72 مسيَّرة للجيش الأوكراني، فيما ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن أربعة من موظفيها أُصيبوا في قصف أوكراني على منطقة دونيتسك.

وقالت الوزارة على تطبيق تليغرام: "في منطقة بتروفسكي، كان موظفو الإطفاء يعملون على إخماد حريق نشب بعد القصف (الأوكراني)"، مضيفة: "انطلق إنذار من قصف مدفعي جديد، إذ أُصيبوا في القصف بينما كانوا يخلون المكان".

ودونيتسك هي واحدة من أربع مقاطعات في شرق وجنوب أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها في سبتمبر/أيلول عام 2022، وهي مناطق لوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 36 طائرة مسيَّرة أطلقتها أوكرانيا على عدة مناطق في جنوب غرب روسيا، دون الكشف عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة للهجمات.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية دمرت 15 طائرة مسيَّرة فوق منطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا، وتسع طائرات فوق منطقة ليبيتسك التي تبعد عدة كيلومترات إلى الجنوب من موسكو.

كما ذكر البيان أن الدفاعات الجوية دمرت أربع طائرات فوق منطقة فورونيج وأربعة فوق بريانسك في جنوب غرب روسيا، وطائرتين فوق أوريول واثنتين أيضاً فوق بيلجورود.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط انضمامها إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم -في مقدمتها واشنطن- إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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