وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105"، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة، كما أضافت، في بيان آخر، أن عناصرها استهدفوا ناقلة جند من نوع "شيزاريت" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" جنوب تل الهوى.

وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ذكرت القسام أنها "استهدفت حشوداً لقوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون".

كما استهدفت الكتائب "غرف قيادة العدو في محور نتساريم بصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم"، ولفتت إلى أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابتي "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية.

بدورها، أعلنت كتائب "سرايا القدس"، أن مقاتليها يخوضون "اشتباكات ضارية" مع جنود إسرائيليين بالأسلحة الرشاشة والمضادة للأفراد في شارع إخليل بمنطقة السنترال شرقي حي الشجاعية.

وقالت الكتائب في بيان: "قصفنا بوابل من قذائف الهاون حشوداً للعدو في محور التقدم بحي الشجاعية"، وأشارت إلى أن مقاتليها "تمكنوا من قنص جندي صهيوني في المعارك الدائرة بحي الشجاعية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلّفت أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيّاً أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.