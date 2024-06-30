ووفقاً لتقرير نشرته قناة ABC News في أستراليا، اليوم الأحد، فإن دعم السيناتور بيمان جهود الاعتراف بدولة فلسطين أثار جدلاً داخل حزب العمال.

وأعلن الحزب أنه جرى تعليق حق بيمان في المشاركة باجتماعات مجموعته في مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الوزراء الأسترالي، زعيم الحزب أنتوني ألبانيز، إلى أجل غير مسمى.

ورفض المجلس المقترح الذي قدمه حزب الخُضر للاعتراف بدولة فلسطين للمرة الثانية يوم 25 يونيو/حزيران الجاري.

وفي عام 2022، أصبحت بيمان، التي وُلدت في أفغانستان، أول سياسية مسلمة محجبة تنضم لمجلس الشيوخ الأسترالي، وثالث أصغر برلمانية في تاريخ أستراليا، وهي الوحيدة التي دعمت مقترح الاعتراف بدولة فلسطين من حزب العمال، ولهذا السبب جرى حظر مشاركتها في اجتماع مجلس الحزب.