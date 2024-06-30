سياسة
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لدعمها دولة فلسطين.. حزب أستراليا الحاكم يوقف نائبة محجبة "لأجل غير مسمى"
أعلن حزب العمال الحاكم في أستراليا فصل النائبة المسلمة، فاطمة بيمان، من مجموعته في مجلس الشيوخ "إلى أجل غير مسمى"، وذلك عقب تأييدها اقتراح حزب الخُضر للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.
لدعمها دولة فلسطين.. حزب أستراليا الحاكم يوقف نائبة محجبة "لأجل غير مسمى"
أصبحت فاطمة بيمان أول نائبة محجبة في أستراليا عام 2022 / صورة: الحساب الرسمي لبيمان / Others
30 يونيو 2024

ووفقاً لتقرير نشرته قناة ABC News في أستراليا، اليوم الأحد، فإن دعم السيناتور بيمان جهود الاعتراف بدولة فلسطين أثار جدلاً داخل حزب العمال.

وأعلن الحزب أنه جرى تعليق حق بيمان في المشاركة باجتماعات مجموعته في مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الوزراء الأسترالي، زعيم الحزب أنتوني ألبانيز، إلى أجل غير مسمى.

ورفض المجلس المقترح الذي قدمه حزب الخُضر للاعتراف بدولة فلسطين للمرة الثانية يوم 25 يونيو/حزيران الجاري.

وفي عام 2022، أصبحت بيمان، التي وُلدت في أفغانستان، أول سياسية مسلمة محجبة تنضم لمجلس الشيوخ الأسترالي، وثالث أصغر برلمانية في تاريخ أستراليا، وهي الوحيدة التي دعمت مقترح الاعتراف بدولة فلسطين من حزب العمال، ولهذا السبب جرى حظر مشاركتها في اجتماع مجلس الحزب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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