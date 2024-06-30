سياسة
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تركيا تعزي قرغيزستان في ضحايا فيضانات مدينة نوكات
قدمت تركيا تعازيها إلى جمهورية قرغيزستان في ضحايا الفيضانات الأخيرة، التي ضربت مدينة نوكات بمنطقة أوش.
تركيا تعزي قرغيزستان في ضحايا فيضانات مدينة نوكات
وزارة الخارجية التركية. / صورة: AA
30 يونيو 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الأحد: "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح وإجلاء أكثر من ألف شخص بسبب الفيضانات الأخيرة في مدينة نوكات بمنطقة أوش في جمهورية قرغيزستان".

وأضافت في البيان: "نترحم على من فقدوا أرواحهم، ونتقدم بتعازينا ومواساتنا إلى شعب قرغيزستان".

كما أكدت الخارجية أن أنقرة على استعداد لتقديم "أي مساعدة مطلوبة لتضميد الجروح الناجمة عن الكارثة البيئية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة حالات الطوارئ في قرغيزستان، ارتفاع عدد القتلى جراء تدفقات طينية في نوكات، إلى 8 أشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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