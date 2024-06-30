سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئاسة الفلسطينية تعتبر استقدام قوات أجنبية إلى غزة تكريساً للاحتلال
أكدت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، رفضها استقدام قوات أجنبية إلى غزة معتبرة ذلك تكريساً للاحتلال، وأكدت أن الشعب الفلسطيني هو مَن سيحكم القطاع ويدير شؤونه.
الرئاسة الفلسطينية تعتبر استقدام قوات أجنبية إلى غزة تكريساً للاحتلال
الرئاسة الفلسطينية: نرفض تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة / صورة: AP
30 يونيو 2024

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله إنّه "لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية"، وأشار إلى أنّ "الشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه".

وشدد أبو ردينة على أنه "لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها"، وتابع: "حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن فلسطين لن تقبل أو تسمح بوجود أجنبي على أرضها، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكداً أنّ "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، و"هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس".

وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمّه أنّ جيش الاحتلال "سيبقى في قطاع غزة حتى يُعثر على قوة دولية لتحلّ محلّه، وقد يستغرق هذا عدّة أشهر".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us