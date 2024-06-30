ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله إنّه "لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية"، وأشار إلى أنّ "الشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه".

وشدد أبو ردينة على أنه "لا شرعية للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها"، وتابع: "حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن فلسطين لن تقبل أو تسمح بوجود أجنبي على أرضها، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مؤكداً أنّ "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، و"هي صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس".

وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمّه أنّ جيش الاحتلال "سيبقى في قطاع غزة حتى يُعثر على قوة دولية لتحلّ محلّه، وقد يستغرق هذا عدّة أشهر".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.