وأضاف الرشق، تعليقاً على صور نشرتها قناة "الجزيرة" القطرية تُظهر استخدام أسرى فلسطينيين دروعاً بشرية في غزة، أنّ "استخدام جيش الاحتلال النازي، المعتقلين الفلسطينيين دروعاً بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأشار إلى أنّ "ذلك يُعد انتهاكاً صارخاً لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتاراً بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية"، وطالب محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية "بإضافة جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها قادة الاحتلال".

وأردف الرشق: "تأتي جريمة الدروع البشرية لتضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل".

وفي وقت سابق أمس الأحد، نشرت قناة الجزيرة مشاهد تُظهر استخدام جنود في جيش الاحتلال لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في غزة، قالت إنها حصلت عليها (دون توضيح مصدرها).

ويظهر في المشاهد جنود الاحتلال وهم يُجبرون أسيرَين على البحث عن متفجرات وأنفاق، بعد تثبيت كاميرات على أجسادهم للتحكم في حركتهم من بُعد، وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده.

كما تظهر الصور استخدام جيش الاحتلال لأسير جريح درعاً بشرياً وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، وإجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية في أثناء استخدامهم دروعاً بشرية.