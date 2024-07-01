وافتتح المنتخب السلوفاكي التسجيل أولاً في الدقيقة 25، وسجّل فيل فودين هدفاً في الدقيقة 50، ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وعند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً للضائع من المباراة أدرك جود بيلينغهام التعادل من مقصية رائعة، أعاد معها الأمل للفريق الإنجليزي الذي كان على وشك توديع البطولة.

وبعد التعادل لعب الفريقان وقتاً إضافياً على شوطين، حيث نجح هاري كين مع الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول في منح الفوز لإنجلترا بكرة رأسية، ليخطف بطاقة التأهل لربع النهائي.

وبهذا الفوز نجا منتخب "الأسود الثلاثة" من الإقصاء وضرب موعداً، السبت المقبل، في ربع النهائي مع المنتخب السويسري، الذي تأهل بدوره على حساب إيطاليا، على ملعب "مركور شبيل أرينا" في دوسلدورف.

وعلى أرضية ملعب "راين إينرجي" بمدينة كولن الألمانية، وقف المنتخب الإسباني مغامرة نظيره الجورجي في "يورو 2024"، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف لهدف.

وبهذا الفوز الكبير، تأهل منتخب "لا روخا" لمواجهة نظيره الألماني، مستضيف البطولة في مباراة ربع النهائي، الجمعة المقبل، على ملعب "إم إتش بي أرينا" بمدينة شتوتغارت.

افتتح المنتخب الجورجي التسجيل بعد 18 دقيقة فقط على انطلاق الشوط الأول، وجاء بالنيران الصديقة عبر المدافع الإسباني روبن لو نورماند، بعد فشله في التعامل مع تمريرة أوتار كاكابادزي، العرضية.

وأدرك لاعب الوسط رودري، هدف التعادل للمنتخب الإسباني، بتسديدة أرضية زاحفة عند الدقيقة 39، بعد تلقيه تمريرة من زميله نيكولاس ويليامز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

في الشوط الثاني كثف المنتخب الإسباني من ضغطه الهجومي بغية حسم المواجهة لصالحه، لينجح في تسجيل 3 أهداف متتالية عن طريق فابيان رويز، ونيكو ويليامز، وداني أولمو، في الدقائق 51 و75 و83.