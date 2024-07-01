سياسة
2 دقيقة قراءة
الجولان المحتل.. إصابة 18 جندياً في جيش الاحتلال جراء انفجار طائرة مسيّرة
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة 18 جندياً إسرائيلياً بجروح، أمس الأحد، جراء انفجار طائرة مسيّرة "أُطلقت من جنوب لبنان"، وسقطت في شمال هضبة الجولان السورية المحتلة.
الجولان المحتل.. إصابة 18 جندياً في جيش الاحتلال جراء انفجار طائرة مسيّرة
إصابة 18 جندياً إسرائيلياً إثر انفجار طائرة مسيّرة بالجولان المحتل - أرشيفية / صورة: Reuters
1 يوليو 2024

وقالت الإذاعة في منشور على منصة إكس إنّ "18 جندياً أُصيبوا، أحدهم جروحه خطيرة والبقية جروحهم طفيفة، بسبب انفجار طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله، أُطلقت من جنوب لبنان".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت القناة "13" العبرية (خاصة) بإصابة 9 أشخاص، بينهم اثنان بجروح خطيرة؛ جراء انفجار طائرة مسيّرة شمال الجولان، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنتي عين كانيا وماروم جولان في شمال الجولان.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن "حزب الله"، عبر سلسلة بيانات، "استهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

كما أعلن مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ما رفع حصيلة قتلاه إلى 356 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب، فضلا عن احتلالها هضبة الجولان السورية منذ 1967.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us