وقالت الإذاعة في منشور على منصة إكس إنّ "18 جندياً أُصيبوا، أحدهم جروحه خطيرة والبقية جروحهم طفيفة، بسبب انفجار طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله، أُطلقت من جنوب لبنان".

وفي وقت سابق الأحد، أفادت القناة "13" العبرية (خاصة) بإصابة 9 أشخاص، بينهم اثنان بجروح خطيرة؛ جراء انفجار طائرة مسيّرة شمال الجولان، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنتي عين كانيا وماروم جولان في شمال الجولان.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن "حزب الله"، عبر سلسلة بيانات، "استهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

كما أعلن مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ما رفع حصيلة قتلاه إلى 356 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب، فضلا عن احتلالها هضبة الجولان السورية منذ 1967.