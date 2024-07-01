سياسة
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كوبا أمريكا.. الإكوادور وفنزويلا إلى دور الثمانية للقاء الأرجنتين وكندا
تأهل منتخب الإكوادور لدور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بعد أن تعادل بشق الأنفس من دون أهداف مع المكسيك التي ودَّعت البطولة بعد حصولها على المركز الثالث بين فرق المجموعة الثانية.
كوبا أمريكا.. الإكوادور وفنزويلا إلى دور الثمانية للقاء الأرجنتين وكندا
احتفال لاعبي الإكوادور عقب التأهل لدور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا لكرة القدم / صورة: Reuters
1 يوليو 2024

وستلتقي الإكوادور مع الأرجنتين حاملة اللقب فيما ستلتقي فنزويلا، متصدرة المجموعة التي فازت (3-0) على جاميكا، مع كندا. وتطمح الإكوادور للوصول إلى الدور قبل النهائي لأول مرة منذ 1993 عندما استضافت البطولة.

وفي نهاية دور المجموعات تساوت الإكوادور في رصيد النقاط مع المكسيك بأربع نقاط لكنها تفوقت بفارق كبير من الأهداف. وقال فيلكس سانشيز، مدرب الإكوادور، للصحفيين: "كنا نود أن تكون لنا سيطرة أكبر قليلاً (على اللعب)".

وأضاف سانشيز: "إأنه فريق شاب جداً كما قلت، ونحن فعلياً بحاجة إلى التغلب على هذه المواقف في هذه المباريات. ونحن نعرف أنه حتى إذا حققت النتائج التي تريدها فعليك أيضاً إجراء عملية نقد ذاتي والاستمرار في التحسن".

ويُتوقع أن يتعرض مدرب المكسيك خايمي لوزانو لكثير من الانتقادات بعد أن أحرز فريقه هدفاً وحيداً في مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

وتعرض لوزانو، وهو ثالث مدرب للمكسيك في غضون العامين الأخيرين أيضاً لانتقادات بعد هزيمة فريقه أمام نظيره الأمريكي (2-0) في نهائي دوري الأمم في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (الكونكاكاف) في 2024 إلى جانب الخسارة في مباراتين وديتين مؤخراً بما في ذلك الهزيمة (4-0) أمام أوروغواي.

وقال لوزانو: "في حالة عدم تحقيق أي هدف يظهر الاستياء والشك، وهذا أمر طبيعي أياً كان المدرب، مضيفاً: "لكنَّ اللاعبين استمروا في المحاولة حتى النهاية، وهذا ليس سهلا. ليس من السهل الاستمرار بهذا التلاحم والالتزام بهذه القوة كما فعلوا طوال البطولة. القرار الخاص بمستقبلي ليس بيدي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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