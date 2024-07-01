وأكد السفير طالب كوتشوكجان في مقابلة صحفية أجراها، اليوم الاثنين، أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.5 مليار دولار، مضيفاً أن "توقعاتنا وخططنا بوصفنا من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في السنوات المقبلة أن يصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار".

وذكر كوتشوكجان أن إحدى أقوى شبكات العلاقات بين البلدين هي في مجال الصناعات الدفاعية، لافتاً إلى أن المسؤولين الإندونيسيين يتابعون منتجات الصناعات الدفاعية في تركيا عن كثب.

وقال: "التقدم التكنولوجي الذي حققته تركيا في الأعوام العشرين إلى الثلاثين الماضية، وتقليل الاعتماد على الخارج بشكل كبير في الصناعات الدفاعية والاعتماد على الموارد الخاصة، كلها عوامل تجعل تركيا مثالاً يُحتذى به"،وواصل: "هناك اهتمام عظيم وطلب كبير على المنتجات الدفاعية التركية في إندونيسيا".

الشأن الثقافي

وتناول السفير العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، مشيراً إلى وجود 4500 طالب إندونيسي في الجامعات التركية، كما أكد عزم وقف المعارف التركي على دعم إنشاء مركز للدراسات التركية في جامعة إندونيسيا.

وحول أهمية المركز، قال السفير إنه "سيسهم في الأبحاث التركية في إندونيسيا وإنشاء ونشر موارد المعلومات حول تركيا"، موضحاً أن الثقافة واللغة التركية في إندونيسيا تحظى بأهمية كبيرة لدى الإندونيسيين.

في السياق، أشار السفير إلى أن معهد يونس أمره لتعليم اللغة التركية الذي أُنشئ قبل عام في إندونيسيا تلقَّى طلبات كثيرة من الإندونيسيين تفوق طاقته.

كما ذكَّر السفير بإنشاء "مجلس استشاري رفيع المستوى" بين تركيا وإندونيسيا في القمة التي عُقدت في بالي عام 2022، مشيراً إلى أن هذا المجلس سيجتمع في الربع الأول من عام 2025، وسيجتمع فيه رئيسا البلدين ووزراؤهما.