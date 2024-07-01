سياسة
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السفير التركي في جاكرتا: علاقاتنا مع إندونيسيا متينة وقوية
قال السفير التركي في جاكرتا إن العلاقات التركية-الإندونيسية مبنيَّة على أسس متينة وقوية، مؤكداً تنوع مجالات التعاون بين البلدين وازدهارها، وتحديداً ما يخص العلاقات التجارية والدفاعية والثقافية.
السفير التركي في جاكرتا: علاقاتنا مع إندونيسيا متينة وقوية
السفير التركي في جاكرتا طالب كوتشوكجان / صورة: AA
1 يوليو 2024

وأكد السفير طالب كوتشوكجان في مقابلة صحفية أجراها، اليوم الاثنين، أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.5 مليار دولار، مضيفاً أن "توقعاتنا وخططنا بوصفنا من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في السنوات المقبلة أن يصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 10 مليارات دولار".

وذكر كوتشوكجان أن إحدى أقوى شبكات العلاقات بين البلدين هي في مجال الصناعات الدفاعية، لافتاً إلى أن المسؤولين الإندونيسيين يتابعون منتجات الصناعات الدفاعية في تركيا عن كثب.

وقال: "التقدم التكنولوجي الذي حققته تركيا في الأعوام العشرين إلى الثلاثين الماضية، وتقليل الاعتماد على الخارج بشكل كبير في الصناعات الدفاعية والاعتماد على الموارد الخاصة، كلها عوامل تجعل تركيا مثالاً يُحتذى به"،وواصل: "هناك اهتمام عظيم وطلب كبير على المنتجات الدفاعية التركية في إندونيسيا".

الشأن الثقافي

وتناول السفير العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، مشيراً إلى وجود 4500 طالب إندونيسي في الجامعات التركية، كما أكد عزم وقف المعارف التركي على دعم إنشاء مركز للدراسات التركية في جامعة إندونيسيا.

وحول أهمية المركز، قال السفير إنه "سيسهم في الأبحاث التركية في إندونيسيا وإنشاء ونشر موارد المعلومات حول تركيا"، موضحاً أن الثقافة واللغة التركية في إندونيسيا تحظى بأهمية كبيرة لدى الإندونيسيين.

في السياق، أشار السفير إلى أن معهد يونس أمره لتعليم اللغة التركية الذي أُنشئ قبل عام في إندونيسيا تلقَّى طلبات كثيرة من الإندونيسيين تفوق طاقته.

كما ذكَّر السفير بإنشاء "مجلس استشاري رفيع المستوى" بين تركيا وإندونيسيا في القمة التي عُقدت في بالي عام 2022، مشيراً إلى أن هذا المجلس سيجتمع في الربع الأول من عام 2025، وسيجتمع فيه رئيسا البلدين ووزراؤهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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