سياسة
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جيش الاحتلال يرصد 20 قذيفة صاروخية أُطلقت من خان يونس نحو "غلاف غزة"
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رصد إطلاق 20 قذيفة صاروخية من منطقة خان يونس نحو المنطقة المجاورة لقطاع غزة، مشيراً إلى أنه جرى اعتراض عدة قذائف.
جيش الاحتلال يرصد 20 قذيفة صاروخية أُطلقت من خان يونس نحو "غلاف غزة"
جيش الاحتلال يرصد 20 قذيفة صاروخية أُطلقت من خان يونس نحو "غلاف غزة" / صورة: AA Archive
1 يوليو 2024

وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت في عدد من البلدات الإسرائيلية في المناطق المجاورة لقطاع غزة. وقال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب: "متابعةً للإنذارات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية من منطقة خان يونس نحو منطقة الغلاف".

وأضاف: "جرى اعتراض عدة قذائف فيما سقطت البقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات"، لافتاً إلى أنه "قصف مصادر النيران بالمدفعية".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، "قصف" مواقع إسرائيلية "في غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية مركّزة رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وفجر الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة بكثافة، في وقت تواصل المقاومة الفلسطينية شن حرب استنزاف ضد قواته المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة لليوم الخامس.

وطال قصف الاحتلال المدفعي وغاراته حي الشجاعية ومخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، إضافةً إلى مدينة رفح بالجنوب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلَّفت أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائياً أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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