ويأتي إعلان جيش الاحتلال بعدما أقرَّ، أمس الأحد، بإصابة 18 من جنوده، أحدهم في حالة خطيرة، في قصف طائرة مسيرة موقعهم في هضبة الجولان المحتلة على الحدود مع لبنان.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله؛ مما أثار مخاوف من توسع رقعة الحرب، لا سيما مع إعلان الاحتلال قبل أسبوع "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلَّف مئات بين قتل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ التي أسفرت عن نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.