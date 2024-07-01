سياسة
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الغزواني يفوز بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة الموريتانية
حصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتهت ولايته، على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت 29 يونيو/حزيران الماضي، متصدراً السباق بنسبة 56.12%، وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر منصتها الإلكترونية.
الغزواني يفوز بفترة جديدة في انتخابات الرئاسة الموريتانية
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال الانتخابات الموريتانية الجارية / صورة: Reuters
1 يوليو 2024

وفي المرتبة الثانية جاء الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، بـ22.10%، فيما حلّ ثالثاً حمادي ولد سيدي المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي معارض) بنسبة 12.7%، حسبما قالت اللجنة.

وجاء المحامي والنائب البرلماني المعارض العيد ولد محمد، في الترتيب الرابع بـ3.57%، وخامساً السياسي مامادو بوكاري بـ2.39%، كما حل المرشح والطبيب المعارض أتوما سومري سادساً بنسبة 2.06%، وفي المرتبة الأخيرة مفتش المالية محمد الأمين المرتجى الوافي بنسبة 1%.

كانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت فجر اليوم الاثنين، عبر منصتها الإلكترونية اكتمال فرز النتائج بنسبة 100%، ويُتوقع أن تنظم اللجنة في وقت لاحق من اليوم، مؤتمراً صحفياً تعلن فيه بشكل رسمي هذه النتائج، المنشورة عبر منصتها الإلكترونية.

والسبت الماضي، أدلى الناخبون الموريتانيون بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد لاختيار رئيس جديد أو التجديد للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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