سياسة
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العدل الدولية: تَسلمنا إعلان إسبانيا تدخلها في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أن إسبانيا أودعت إعلان تدخلها في القضية المتعلقة بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها.
العدل الدولية: تَسلمنا إعلان إسبانيا تدخلها في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة في مدريد مايو 2024 / صورة: Reuters Archive
1 يوليو 2024

وقالت المحكمة عبر حسابها على إكس إن إسبانيا بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة قدمت إلينا إعلان تدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

والجمعة، أعلنت إسبانيا أنها تقدمت بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في القطاع، الذي يشهد حرباً مدمِّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت الخارجية الإسبانية، في بيان، إلى أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل حسب البيان "الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأشارت الخارجية إلى أنّ دولًا أخرى مثل كولومبيا والمكسيك وفلسطين تدخَّلت حالياً في هذه القضية، وأنّ دولاً مثل أيرلندا وبلجيكا وتشيلي تنوي التدخل.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

ولاحقاً تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلَّفت أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيّاً أمام محكمة العدل الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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