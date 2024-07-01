وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الاعتداء عليهم من مستوطنين هاجموا عصيرة القبلية، وأوضحت أن إصابة أحدهم "نجمت عن تعرضه للضرب المبرح، بينما الإصابتان الأخريان نجمتا عن رشقهما بالحجارة، حيث أصيبا في الرأس والقدم"، مشيرة إلى أنه جرى نقل أحدهما إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، نقلت "وفا" عن مصادر محلية -لم تسمها- أن مستوطنين "هاجموا المواطنين في تجمع شعيب في قرية أم الخير، وهددوا الأطفال والنساء بالقتل ورشوهم بغاز الفلفل"، ما أدى إلى "إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 556 فلسطينياً وإصابة 5 آلاف و300 واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.