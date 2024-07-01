سياسة
2 دقيقة قراءة
الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين بهجوم لمستوطنين في نابلس والاحتلال يطلق الرصاص
كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن إصابة 3 فلسطينيين، اليوم الاثنين، بهجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون على بلدة عصيرة القبلية في جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين بهجوم لمستوطنين في نابلس والاحتلال يطلق الرصاص
مستوطنون يعتدون على بلدات بالضفة الغربية في حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي / صورة أرشيفية: AFP 
1 يوليو 2024

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء الاعتداء عليهم من مستوطنين هاجموا عصيرة القبلية، وأوضحت أن إصابة أحدهم "نجمت عن تعرضه للضرب المبرح، بينما الإصابتان الأخريان نجمتا عن رشقهما بالحجارة، حيث أصيبا في الرأس والقدم"، مشيرة إلى أنه جرى نقل أحدهما إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، نقلت "وفا" عن مصادر محلية -لم تسمها- أن مستوطنين "هاجموا المواطنين في تجمع شعيب في قرية أم الخير، وهددوا الأطفال والنساء بالقتل ورشوهم بغاز الفلفل"، ما أدى إلى "إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، صوب المواطنين".

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 556 فلسطينياً وإصابة 5 آلاف و300 واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن نحو 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us