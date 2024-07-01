سياسة
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ألطون: نعمل على مدار الساعة لمكافحة أنشطة التضليل التي تستفز مواطنينا
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الاثنين، أن أجهزة الدولة التركية تعمل على مدار الساعة لمكافحة أنشطة التضليل التي تستفز المواطنين.
ألطون: نعمل على مدار الساعة لمكافحة أنشطة التضليل التي تستفز مواطنينا
فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية / صورة: AA
1 يوليو 2024

وقال ألطون في منشور على منصة إكس إن "وحداتنا المختصة تكافح الادعاءات المتداولة على عديد من منصات التواصل الاجتماعي، والأخبار الكاذبة التي تحتوي على معلومات متلاعب بها، وكل أنشطة التضليل التي تقود مواطنينا إلى الاستفزاز".

وأشار ألطون إلى أن تركيا "تتابع من كثب الأجواء السلبية التي حاول البعض خلقها في الرأي العام تجاه اللاجئين السوريين منذ فترة والاستفزازات التي تؤدي إلى زيادة التوتر".

وشدّد المسؤول التركي على أن "الجهود التي يبذلها بعض العناصر، بقيادة جهات مناهضة لتركيا لزعزعة السلام في بلادنا لن تحقق هدفها، وذلك بفضل الجهود المخلصة التي يبذلها جميع عناصر دولتنا".

ودعا ألطون المواطنين لدعم جهود الدولة التركية في مكافحة أنشطة التضليل "وعدم الاعتماد على الأخبار الكاذبة، ومراعاة مدى وإمكانية التضليل في انتشار المحتوى، والثقة فقط في المصادر الموثوقة، وخاصة جهاتنا الرسمية".

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا، توقيف 67 شخصاً يشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين في ولاية قيصري التي شهدت أعمال شغب عقب ادعاءات بتحرش سوري طفلة سورية من أقاربه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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