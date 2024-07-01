سياسة
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تركيا تحذر من استغلال أحداث قيصري "للاستفزاز" خارج حدود البلاد
حذرت تركيا من استغلال أحداث ولاية قيصري "كأداة للاستفزاز" خارج حدود البلاد، وأكدت في الوقت نفسه أنّ الجهود التي تبذلها من أجل سلامة الشعب التركي، تفوق أنواع الاستفزاز كافة.
تركيا تحذر من استغلال أحداث قيصري "للاستفزاز" خارج حدود البلاد
تركيا تستنكر استغلال أحداث قيصري لغرض الاستفزاز خارج الحدود / صورة: AA
1 يوليو 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إنه "ليس من الصواب استغلال الحوادث المؤسفة التي وقعت في ولاية قيصري وأُطلِقَت إجراءات عدلية بحقّ المتورطين بها كأداة للاستفزاز خارج حدودنا".

وأكدت الخارجية أنّ "الجهود والموقف المبدئي الذي تبديه تركيا من أجل سلامة الشعب التركي، تفوق أنواع الاستفزاز كافة"، حسب البيان.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا توقيف 67 شخصاً يُشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين في ولاية قيصري التي شهدت أعمال شغب عقب ادعاءات بتحرُّش سوري بطفلة سورية من أقاربه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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