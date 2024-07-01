وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إنه "ليس من الصواب استغلال الحوادث المؤسفة التي وقعت في ولاية قيصري وأُطلِقَت إجراءات عدلية بحقّ المتورطين بها كأداة للاستفزاز خارج حدودنا".

وأكدت الخارجية أنّ "الجهود والموقف المبدئي الذي تبديه تركيا من أجل سلامة الشعب التركي، تفوق أنواع الاستفزاز كافة"، حسب البيان.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا توقيف 67 شخصاً يُشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين في ولاية قيصري التي شهدت أعمال شغب عقب ادعاءات بتحرُّش سوري بطفلة سورية من أقاربه.