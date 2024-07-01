سياسة
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بوساطة تركية.. محادثات بين الصومال وإثيوبيا واتفاق على جولة ثانية في سبتمبر
أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إحراز تقدُّم في المحادثات بين وزير الخارجية الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، بشأن اتفاق وقّعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي حول ميناء.
بوساطة تركية.. محادثات بين الصومال وإثيوبيا واتفاق على جولة ثانية في سبتمبر
تركيا تتوسط في محادثات بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق حول ميناء / صورة: AA
1 يوليو 2024

وأعرب فيدان عن سعادته بوجوده مع نظيرَيه من إثيوبيا والصومال، وذكر أنّ تركيا لعبت دوراً ميسِّراً في هذه القضية من خلال علاقاتها العميقة وتعاونها واسع النطاق مع إثيوبيا والصومال.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الوزير فيدان استضاف نظيريه الإثيوبي والصومالي في أنقرة، مضيفة أن الوزراء الثلاثة وقّعوا بياناً مشتركاً بعد محادثات "صريحة وودية وتستشرف المستقبل" حول حلّ الخلافات بين البلدين.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الوزيرين الصومالي والإثيوبي ناقشا سبل حلّ الخلافات بين البلدين "ضمن إطار مقبول للطرفين"، واتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات في أنقرة في الثاني من سبتمبر/أيلول القادم.

وأكد الوزيران التزامهما الحل السلمي لمعالجة الخلافات بين البلدين، وأعربا عن تقديرهما لتركيا على الوساطة التي قدّمتها، وعن تقديرهما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه المبادرة.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكّل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته"، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.

ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر في أي حزب أو دولة".

وفقدت إثيوبيا موانيها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 حتى استقلال إريتريا عام 1991.

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كياناً مستقلّاً إداريّاً وسياسيّاً وأمنيّاً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكُّن قيادته من انتزاع الاستقلال.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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