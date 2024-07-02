سياسة
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أمم أوروبا 2024.. البرتغال وفرنسا تبلغان ربع النهائي بعد فوزين صعبين
عبرت البرتغال أمس الاثنين، إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بعد تخطّيها سلوفينيا بصعوبةٍ بركلات الترجيح 3-0، عقب تعادل سلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب "دوتش بنك بارك" بفرانكفورت، لتقابل فرنسا الفائزة على بلجيكا 1-0.
أمم أوروبا 2024.. البرتغال وفرنسا تبلغان ربع النهائي بعد فوزين صعبين
 البرتغال تعبر إلى ربع النهائي عقب فوزها على سلوفينيا. / صورة: AFP
2 يوليو 2024

ومنح الحارس البرتغالي ديوغو كوستا منتخب بلاده بطاقة التأهل، بتألقه في التصدي لـ3 ركلات ترجيح بعدما عجز الفريقان عن حسم المواجهة خلال الوقتين الأصلي والإضافي اللذين انتهيا بالتعادل السلبي.

وكان المنتخب البرتغالي الأفضل والأكثر سيطرة واستحواذاً على الكرة، ولاح للاعبيه عديد من الفرص الثمينة التي كانت كفيلة بالخروج بانتصار مقنع لكن الفريق اصطدم بالحارس السلوفيني المتألق يان أوبلاك.

في المقابل اعتمد المنتخب السلوفيني على الهجمات المرتدة، وكان رفاق أوبلاك قريبين من خطف هدف الفوز على فترات متباعدة.

وعلى ملعب "مركور شبيل أرينا" بدوسلدورف، استطاع المنتخب الفرنسي أيضاً بلوغ الدور ربع النهائي بفوزه الصعب على نظيره البلجيكي بهدف نظيف في ثمن النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة عبر المدافع البلجيكي يان فرتونخن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، بعد تسديدة لراندال كولو مواني اصطدمت به وغيّرَت مسارها لتسكن الشباك.

وسيطرت فرنسا على أغلب فترات المباراة، وسنحت فرص لأوريليان تشواميني وماركوس تورام في شوطَي اللقاء، كما هدد كيليان مبابي مرمى بلجيكا بفضل سرعته.

وكادت بلجيكا تنتزع التعادل في وقت متأخر، لكن الحارس مايك ماينان تَصدَّى لمحاولات روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين.

وضرب المنتخب البرتغالي والفرنسي موعداً الجمعة المقبل، في مواجهة نارية على ملعب "فولكسبارك" بهامبورغ في ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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