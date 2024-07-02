سياسة
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بايدن: حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية لترمب "سابقة خطيرة"
انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، بالتوقيت المحلي، قرار المحكمة العليا منح حصانة كبيرة من الملاحقة القضائية للرئيس السابق دونالد ترمب، وقال إنّ الحكم يشكّل "سابقة خطيرة".
بايدن: حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية لترمب "سابقة خطيرة"
بايدن / صورة: AP
2 يوليو 2024

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي تعليقاً على قرار المحكمة، أنّ "هذه الأمة تأسست على مبدأ أنه لا ملوك في أمريكا"، مضيفاً أنه "لا أحد فوق القانون، ولو كان رئيس الولايات المتحدة"، واستدرك: "قرار المحكمة العليا اليوم بشأن الحصانة الرئاسية غيّر ذلك".

وأردف: "بخصوص جميع الأغراض العملية، يكاد يكون من المؤكد أن قرار المحكمة اليوم يعني أنه لا حدود عملياً لتصرفات الرئيس".

ووصف الرئيس الأمريكي القرار بالسابقة الخطيرة، وقال إنّ "سلطة المنصب (الرئيس) لن تكون مقيَّدة بالقانون بعد الآن، بما في ذلك المحكمة العليا في الولايات المتحدة. والقيود الوحيدة سوف يفرضها الرئيس وحده".

وشدّد بايدن على أن القرار يقوّض سيادة القانون، قائلاً: "قبل ما يقرب من أربع سنوات، أرسل سلفي حشداً عنيفاً إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لوقف التداول السلمي للسلطة. رأينا ذلك جميعاً بأعيننا".

وقال إن الشعب الأمريكي يجب أن يقرّر ما إذا كان "اعتداء ترمب على الديمقراطية في 6 يناير/كانون الثاني (2021) يجعله غير مؤهَّل ليكون رئيساً"، مضيفاً أن ترمب سيكون "أكثر جرأة لفعل ما يحلو له".

كانت المحكمة العليا الأمريكية خلصت في وقت سابق الاثنين (بالتوقيت المحلي) إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترمب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية رئيساً، لكن يمكنها مقاضاته على التصرفات الخاصة، في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما بحصانة الرئيس من الملاحقة القضائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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